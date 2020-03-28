Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135892-koronavirus-zarazyatsya-okolo-22-mln-ukraincev-minzdrav.html

Ракурс

Коронавирус может циркулировать ежегодно, как обычный грипп. По прогнозам Министерства здравоохранения в Украине могут переболеть коронавирусом от семи до 22 млн граждан.

Такие неутешительные прогнозы озвучил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

В настоящее время в Украине уровень смертности от коронавируса составляет около 1%. Если COVID-19 заболеют 22 млн украинцев, то не трудно сосчитать, какое может быть суммарное количество летальных исходов.

Кузин заявил, что очень много людей не сможет пережить пандемию.

В Минздраве считают, что коронавирус может временно уменьшать свою активность.

Кузин добавил, что иммунитет от перенесенного коронавируса является неустойчивым и человек может через три месяца заболеть повторно. Медики предполагают, что коронавирус может циркулировать ежегодно. Инфекция будет похожа на обычный грипп, который имеет сезонный характер.

Медики надеются, что коронавирус со временем будет уменьшать свою вирулентность, подытожил Кузин.

Как ранее писал «Ракурс», по состоянию на 23.00 27 марта 2020 года в Украине подтверждены 310 случаев заражения коронавирусом. Наиболее часто COVID-19 заражаются люди возрастом от 30 до 49 лет.