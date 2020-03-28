Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135892-koronavirus-zarazytysya-mojut-blyzko-22-mln-ukrayinciv-moz.html

Ракурс

Коронавірус може циркулювати щорічно, як звичайний грип. За прогнозами Міністерства охорони здоров’я в Україні можуть перехворіти на коронавірус від семи до 22 млн громадян.

Такі невтішні прогнози озвучив в. о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

Наразі в Україні рівень смертності від коронавірусу становить близько 1%. Якщо на COVID-19 захворіють 22 млн українців, то не важко порахувати, якою може бути сумарна кількість летальних випадків.

Кузін заявив, що дуже багато людей не зможе пережити пандемію.

У МОЗ вважають, що коронавірус може тимчасово зменшувати свою активність.

Кузин додав, що імунітет від перенесеного коронавірусу є нестійким і людина може через три місяці захворіти повторно. Медики припускають, що коронавірус може циркулювати щорічно. Інфекція буде схожа на звичайний грип, який має сезонний характер.

Медики сподіваються, що коронавірус із часом буде зменшувати свою вірулентність, підсумував Кузін.

Як раніше писав «Ракурс», станом на 23.00 27 березня 2020 року в Україні підтверджено 310 випадків зараження на коронавірус. Найбільш часто COVID-19 заражаються люди віком від 30 до 49 років.