Коронавірус: в Україні підтверджено 310 випадків зараження

Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135890-koronavirus-v-ukrayini-pidtverdjeno-310-vypadkiv-zarajennya.html

Ракурс

Коронавірус стрімко поширюється світом. На жаль, Україна не стала винятком із правил і число заражених із кожним днем ​​збільшується. Станом на 23.00 27 березня 2020 року в Україні підтверджено 310 випадків зараження на коронавірус.

Таким чином, за останню добу виявлено 92 нових випадки інфікування COVID-19, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України у Facebook.

За інформацією МОЗ, в Україні найчастіше заражаються коронавірусом люди віком від 30 до 49 років (38%). Найрідше інфікуються люди старші за 65 років (6%).

У МОЗ припускають, що така статистика пов’язана з тим, що літні люди краще молодих дотримуються правил коронавірусного карантину.

Нагадаємо, що на ранок 27 березня в Україні було зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу було виявлено 62 нових випадки інфікування.