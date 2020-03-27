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Ракурс
Коронавірус. Фото: УНІАН

Коронавірус: у Тернопільській області майже 20 медиків захворіли на COVID-19

27 бер 2020, 23:13
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Коронавірус було діагностовано у 18 медпрацівників в Тернопільській області. Всього по Тернопільській області підтверджено 35 випадків зараження на COVID-19.

Таку статистику озвучив голова Монастирської районної ради Володимир Данилюк в ефірі «ТСН».

На сьогоднішній день 153 медпрацівника області були перевірені на зараження коронавірусом. У 18 медиків COVID-19 був підтверджений лабораторно.

За словами Данилюка, медики заразилися на коронавірус через неправильний алгоритм. Медпрацівники виключали зараження на коронавірус, якщо у пацієнтів діагностували грип групи, А чи Б.

У медпрацівника лікарні було діагностовано грип групи А, тому спочатку не була проведена перевірка на зараження коронавірусом. Хвору відвідували у лікарні, в тому числі і колеги-медики. Пізніше було встановлено, що у хворої одночасно грип групи, А і коронавірус.

У зв’язку з цим і вийшла така сумна картина, — підсумував Данилюк.

Як раніше писав «Ракурс», у Монастирському районі Тернопільської області коронавірусом заразилися четверо медпрацівників. У Монастирському районі інфікована найбільша кількість осіб у Тернопільській області.

Джерело: Ракурс


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