Батько Гандзюк звинуватив Венедіктову у брехні і звернувся до Зеленського

Віктор Гандзюк. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n135888-batko-gandzuk-zvynuvatyv-venediktovu-u-brehni-i-zvernuvsya-do-zelenskogo.html

Ракурс

Батько Катерини Гандзюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із занепокоєнням і повним здивуванням щодо розслідування справи про вбивство його доньки. Віктор Гандзюк вважає, що новий генеральний прокурор Ірина Венедіктова починає свою кар'єру на цій посаді з брехні у справі про вбивство його доньки.

Свої думки з цього приводу Гандзюк опублікував у Facebook.

Гандзюк заявив, що вважає те, що відбувається відвертою ганьбою, яку він терпіти не збирається. Він висловив обурення із приводу відставки заступника генпрокурора Віктора Трепака.

На його думку, Трепак був першим, хто серйозно взявся за розслідування справи і повернув до України кримінального авторитета Олексія Москаленка, а також призначив нового куратора у справі.

Гандзюк впевнений, що часу у прокуратури для розслідування мало і з кожним днем ​​шанси на справедливість стають все більш примарнішими. Він вважає, що у нового куратора просто немає часу розбиратися у сотнях прізвищ «кримінального угруповання, яке роками вбивало людей у ​​Херсонській області».

Гандзюк підозрює, що новий прокурор навмисно розвалює справу про вбивство його доньки.

Як раніше писав «Ракурс», Печерський районний суд Києва 17 березня обрав запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексію Москаленку, який до 2 квітня перебуватиме під вартою.