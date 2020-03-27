Отец Гандзюк обвинил Венедиктову во лжи и обратился к Зеленскому

Виктор Гандзюк. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n135888-otec-gandzuk-obvinil-venediktovu-vo-lji-i-obratilsya-k-zelenskomu.html

Ракурс

Отец Екатерины Гандзюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с беспокойством и полным недоумением относительно расследования дела об убийстве его дочери. Виктор Гандзюк считает, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова начинает свою карьеру на данной должности со лжи по делу об убийстве его дочери.

Свои мысли по данному поводу Гандзюк опубликовал в Facebook.

Гандзюк заявил, что считает происходящее откровенным позором, который он терпеть не собирается. Он выразил возмущение по поводу отставки заместителя генпрокурора Виктора Трепака.

По его мнению, Трепак был первым, кто серьезно взялся за расследование дела и вернул в Украину криминального авторитета Алексея Москаленко, а также назначил нового куратора по делу.

Гандзюк уверен, что времени у прокуратуры для расследования мало и с каждым днем шансы на справедливость становятся все призрачней. Он считает, что у нового куратора попросту нет времени разбираться в сотнях фамилий «криминальной группировки, которая годами убивала людей в Херсонской области».

Гандзюк подозревает, что новый прокурор намеренно разваливает дело об убийстве его дочери.

Как ранее писал «Ракурс», Печерский районный суд Киева 17 марта избрал меру пресечения подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексею Москаленко, который до 2 апреля будет находиться под стражей.