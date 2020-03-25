У Венедиктовой решили продолжить расследование дела Гандзюк до августа, фото — "Кто заказал Катю Гандзюк?"

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Ракурс

Убийство Екатерины Гандзюк будут расследовать до конца июля 2020 года. Так решил Печерский райсуд Киева, рассмотрев ходатайство Офиса генерального прокурора.

Сегодня Фемида приняла решение продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве относительно нападения на Гандзюк до 12 месяцев. Таким образом, следствие продлится до 29 июля 2020 года.

В Офисе генпрокурора напоминают, что в ближайшее время суд рассмотрит согласованное с прокурором ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Алексея Левина.

Его недавно экстрадировали из Болгарии, поскольку подозревают в заказе и организации нападения на Гандзюк. Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины.

17 марта Печерский райсуд закрыл Алексея Москаленко (Левина) в СИЗО до 2 апреля. Поскольку сроки следствия по делу Гандзюк на тот момент заканчивались 2 апреля, то у следствия оставалось только 17 дней, чтобы завершить расследование дела.

В 2020 году следственные действия по делу Гандзюк ускорились. В Херсонской области провели десятки обысков, а 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче подозреваемого в организации убийства активистки Украине. Подозреваемого экстрадировали из Болгарии 16 марта.

Левина задержали в Болгарии 24 января. Он считается главным фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Украинские правоохранители считают, что Левин — криминальный авторитет, который работал помощником депутата Николая Ставицкого, а также был советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Левин выехал из Украины в августе 2019 года, а в декабре того же года СБУ назвала его официальным подозреваемым в организации нападения на Гандзюк и объявила в розыск.