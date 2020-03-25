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На горячем в Киеве схватили проректора, который обещал предпринимателю за 70 тыс. Грн решить проблемы с экоинспекцией, фото — Эспрессо

На горячем в Киеве схватили проректора, который обещал предпринимателю за 70 тыс. грн решить проблемы с экоинспекцией (ФОТО)

25 мар 2020, 18:22
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Взяточника поймали в Киеве на горячем. Правоохранители задержали проректора экологической академии, который требовал от частного предпринимателя 70 тыс. грн за содействие в решении его проблемы.

Как сообщила столичная полиция, служащий требовал и получил деньги от директора общества с ограниченной ответственностью. Проректор должен был решить в Государственной экологической инспекции, чтобы предпринимателя на основании предписания не привлекали к ответственности.

Сегодня оперативники полиции, военной прокуратуры и СБУ задержали проректора на улице во время получения денег.

На горячем в Киеве схватили проректора, который обещал предпринимателю за 70 тыс. грн решить проблемы с экоинспекцией, фото — НПУ

Начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов рассказал, что уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Сейчас детективы проводят неотложные следственные действия: обыски, осмотры, допросы свидетелей. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На горячем в Киеве схватили проректора, который обещал предпринимателю за 70 тыс. грн решить проблемы с экоинспекцией, фото — НПУ

На горячем в Киеве схватили проректора, который обещал предпринимателю за 70 тыс. грн решить проблемы с экоинспекцией, фото — НПУ

Источник: Ракурс


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