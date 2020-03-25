На гарячому у Києві схопили проректора, який обіцяв підприємцю за 70 тис. грн вирішити проблеми із екоінспекцією, фото — Еспресо

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Хабарника схопили у Києві на гарячому. Правоохоронці затримали проректора екологічної академії, який вимагав від приватного підприємця 70 тис. грн за сприяння у вирішенні його проблеми.

Як повідомила столична поліція, службовець вимагав і отримав гроші від директора товариства з обмеженою відповідальністю. Проректор мав вирішити у Державній екологічній інспекції, щоб підприємця на підставі припису не притягували до відповідальності.

Сьогодні оперативники поліції, військової прокуратури та СБУ затримали проректора на вулиці під час отримання грошей.

Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максим Асланов розповів, що кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі детективи проводять невідкладні слідчі дії: обшуки, огляди, допити свідків. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.