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На гарячому у Києві схопили проректора, який обіцяв підприємцю за 70 тис. грн вирішити проблеми із екоінспекцією, фото — Еспресо

На гарячому у Києві схопили проректора, який обіцяв підприємцю за 70 тис. грн вирішити проблеми із екоінспекцією (ФОТО)

25 бер 2020, 18:22
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Хабарника схопили у Києві на гарячому. Правоохоронці затримали проректора екологічної академії, який вимагав від приватного підприємця 70 тис. грн за сприяння у вирішенні його проблеми.

Як повідомила столична поліція, службовець вимагав і отримав гроші від директора товариства з обмеженою відповідальністю. Проректор мав вирішити у Державній екологічній інспекції, щоб підприємця на підставі припису не притягували до відповідальності.

Сьогодні оперативники поліції, військової прокуратури та СБУ затримали проректора на вулиці під час отримання грошей.

На гарячому у Києві схопили проректора, який обіцяв підприємцю за 70 тис. грн вирішити проблеми із екоінспекцією, фото — НПУ

Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максим Асланов розповів, що кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі детективи проводять невідкладні слідчі дії: обшуки, огляди, допити свідків. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На гарячому у Києві схопили проректора, який обіцяв підприємцю за 70 тис. грн вирішити проблеми із екоінспекцією, фото — НПУ

На гарячому у Києві схопили проректора, який обіцяв підприємцю за 70 тис. грн вирішити проблеми із екоінспекцією, фото — НПУ

Джерело: Ракурс


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