Хабар. Фото: УНІАН

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Боротьба з корупцією є однією із головних вимог суспільства до влади. Суспільство чекає гучних «посадок» високопосадовців, однак поки що справа обмежується лише затриманнями. Група чиновників, до складу якої входили керівники структурних підрозділів Мін’юсту та Державної кримінально-виконавчої служби, погоріла на вимаганні у фермера з Кіровоградської області хабара в сумі 1 млн дол.

Чиновники пропонували фермеру «купити» посаду директора одного з державних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини за 75 тис. дол., повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Додатково чиновники вимагали у того ж фермера хабар в сумі 1 млн дол. За цю суму фермеру гарантувалася можливість здавати в оренду земельну ділянку площею 3 тис. га, яка знаходиться в розпорядженні державного сільськогосподарського підприємства, на посаду керівника якого він претендував.

Чиновники запевняли фермера, що він швидко «відіб'є" 1 млн дол., здаючи в оренду землю.

Корупціонери погодилися отримувати хабар частинами. Хабарники були затримані правоохоронцями під час передачі першого траншу хабара в сумі 20 тис. дол.

Троє корупціонерів були затримані правоохоронцями в одному із київських бізнес-центрів після отримання грошей. Організатор даної корупційної схеми був затриманий у службовому кабінеті Державної пенітенціарної служби України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру, а також обрання для них запобіжного заходу.