Взятка. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n135084-chinovniki-iz-minusta-pogoreli-na-vzyatke-v-1-mln-dollarov-foto.html

Ракурс

Борьба с коррупцией является одним из главных требований общества к власти. Общество ждет громких «посадок» высокопоставленных чиновников, однако пока что дело ограничивается лишь задержаниями. Группа чиновников, в состав которой входили руководители структурных подразделений Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы, погорела на вымогательстве у фермера из Кировоградской области взятки в сумме 1 млн долл.

Чиновники предлагали фермеру «купить» должность директора одного из государственных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины за 75 тыс. долл., сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Дополнительно чиновники вымогали у того же фермера взятку в сумме 1 млн долл. За эту сумму фермеру гарантировалась возможность сдачи в аренду земельного участка площадью 3 тыс. га, который находится в распоряжении государственного сельскохозяйственного предприятия, на должность руководителя которого он претендовал.

Чиновники уверяли фермера, что он быстро «отобьет» 1 млн долл., сдавая в аренду землю.

Коррупционеры согласились получать взятку частями. Взяточники были задержаны правоохранителями во время передачи первого транша взятки в сумме 20 тыс. долл.

Трое коррупционеров были задержаны правоохранителями в одном из киевских бизнес-центров после получения денег. Организатор данной коррупционной схемы был задержан в служебном кабинете Государственной пенитенциарной службы Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос относительно объявления задержанным о подозрении, а также избрании для них меры пресечения.