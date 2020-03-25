Коронавірус: Зеленський повідомив про підготовку проекту «Великдень вдома»

Володимир Зеленський. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n135774-koronavirus-zelenskyy-povidomyv-pro-pidgotovku-proektu-velykden-vdoma.html

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Коронавірусний карантин кардинально змінив життя українців. Після того, як Кабмін оголосив про продовження карантину на місяць, у багатьох віруючих виникло питання щодо можливості святкування Великодня. Президент України Володимир Зеленський з даного приводу заявив, що наразі влада готує проект «Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике церковне свято без відвідування церкви.

Зеленський провів бесіди з главами церков і по даному питанню була досягнута згода, що богослужіння можна буде проводити у режимі онлайн. Якщо обряд вимагає присутності людей, то необхідно обмежити кількість парафіян, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Біля церков планується розмістити патрулі, які у разі великого скупчення людей повинні будуть проводити роз’яснювальні бесіди з парафіянами щодо небезпеки зараження.

Під час селекторної наради з главами регіонів Зеленський підняв питання функціонування продовольчих ринків, які несуть загрозу поширення коронавірусу.

Великі ринки необхідно негайно закрити. Але президент уточнив, що в маленьких містечках часто немає супермаркетів і ринок є єдиним джерелом продуктів для населення. Навколо таких ринків необхідно встановлювати наряди поліції, які будуть регулювати кількість людей.