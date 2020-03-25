Коронавирус: Зеленский сообщил о подготовке проекта «Пасха дома»

Владимир Зеленский. Фото: Подробности

https://racurs.ua/n135774-koronavirus-zelenskiy-soobschil-o-podgotovke-proekta-pasha-doma.html

Ракурс

Коронавирусный карантин кардинально изменил жизнь украинцев. После того, как Кабмин объявил о продлении карантина на месяц, у многих верующих возник вопрос относительно возможности празднования Пасхи. Президент Украины Владимир Зеленский по данному поводу заявил, что в настоящее время власть готовит проект «Пасха дома», который поможет отметить этот большой церковный праздник без посещения церкви.

Зеленский провел беседы с главами церквей, и по данному вопросу было достигнуто соглашение, что богослужения можно будет проводить в режиме онлайн. Если же обряд требует присутствия людей, то необходимо ограничить количество прихожан, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Возле церквей планируется разместить патрули, которые в случае большого скопления людей должны будут проводить разъяснительные беседы с прихожанами относительно опасности заражения.

Во время селекторного совещания с главами регионов Зеленский затронул вопрос функционирования продовольственных рынков, которые таят в себе угрозу распространения коронавируса.

Большие рынки необходимо немедленно закрыть. Но президент уточнил, что в маленьких городках часто нет супермаркетов и рынок является единственным источником продуктов для населения. Вокруг таких рынков необходимо устанавливать наряды полиции, которые будут регулировать количество людей.