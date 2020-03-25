У Венедіктової вирішили продовжити розслідування справи Гандзюк до серпня, фото — "Хто замовив Катю Гандзюк?"

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Убивство Катерини Гандзюк розслідуватимуть до кінця липня 2020 року. Так вирішив Печерський райсуд Києва, розглянувши клопотання Офісу генерального прокурора.

Сьогодні Феміда ухвалила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нападу на Гандзюк до 12 місяців. Таким чином, слідство триватиме до 29 липня 2020 року.

В Офісі генпрокурора нагадують, що найближчим часом суд розгляне погоджене з прокурором клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою Олексія Левіна.

Його нещодавно екстрадували з Болгарії, оскільки підозрюють у замовленні та організації нападу на Гандзюк. Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України.

17 березня Печерський райсуд закрив Олексія Москаленка (Левіна) у СІЗО до 2 квітня. Оскільки строки слідства у справі Гандзюк на той момент закінчувалися 2 квітня, то у слідства лишалося тільки 17 днів, аби завершити розслідування справи.

У 2020 році слідчі дії у справі Гандзюк прискорилися. У Херсонській області провели десятки обшуків, а 11 березня Апеляційний суд Бургаса підтвердив рішення першої інстанції про видачу підозрюваного в організації вбивства активістки Україні. Підозрюваного екстрадували з Болгарії 16 березня.

Левіна затримали у Болгарії 24 січня. Він вважається головним фігурантом справи про вбивство Катерини Гандзюк. Українські правоохоронці вважають, що Левін — кримінальний авторитет, який працював помічником депутата Миколи Ставицького, а також був радником голови Херсонської облради Владислава Мангера. Левін виїхав із України у серпні 2019 року, а у грудні того ж року СБУ назвала його офіційним підозрюваним в організації нападу на Гандзюк і оголосила у розшук.