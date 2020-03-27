Коронавирус: в Тернопольской области почти 20 медиков заразились COVID-19

Коронавирус. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n135889-koronavirus-v-ternopolskoy-oblasti-pochti-20-medikov-zarazilis-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус был диагностирован у 18 медработников в Тернопольской области. Всего по Тернопольской области подтверждены 35 случаев заражения COVID-19.

Такую статистику озвучил председатель Монастырского районного совета Владимир Данилюк в эфире «ТСН».

На сегодняшний день 153 медработника области были проверены на заражение коронавирусом. У 18 медиков COVID-19 был подтвержден лабораторно.

По словам Данилюка, медики заразились коронавирусом из-за неправильного алгоритма. Медработники исключали заражение коронавирусом, если у пациентов диагностировался грипп группы, А или Б.

У медработника больницы был диагностирован грипп группы А, поэтому изначально не была произведена проверка на заражение коронавирусом. Больную посещали, в том числе и коллеги-медики в больнице. Позже было установлено, что у больной одновременно грипп группы, А и коронавирус.

В связи с этим и получилась столь печальная картина, — подытожил Данилюк.

Как ранее писал «Ракурс», в Монастырской районе Тернопольской области коронавирусом заразились четверо медработников. В Монастырском районе инфицировано коронавирусом наибольшее количество человек в Тернопольской области.