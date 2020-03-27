Коронавирус: в Украине подтверждены 310 случаев заражения

Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135890-koronavirus-v-ukraine-podtverjdeny-310-sluchaev-zarajeniya.html

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Коронавирус стремительно распространяется по всему миру. К сожалению, Украина не стала исключением из правил и число зараженных с каждым днем увеличивается. По состоянию на 23.00 27 марта 2020 года в Украине подтверждены 310 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, за последние сутки выявлены 92 новых случая инфицирования COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По информации Минздрава, в Украине чаще всего заражаются коронавирусом люди возрастом от 30 до 49 лет (38%). Реже всего инфицируются люди старше 65 лет (6%).

В Минздраве предполагают, что такая статистика связана с тем, что престарелые люди лучше молодых соблюдают правила коронавирусного карантина.

Напомним, что на утро 27 марта в Украине были зафиксированы 218 случаев заражения коронавирусом. За прошлые сутки были выявлены 62 новых случая инфицирования.