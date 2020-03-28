Дмитро Разумков. Фото: Країна

https://racurs.ua/ua/n135891-koronavirus-kilka-nardepiv-pishly-na-observaciu-razumkov.html

Ракурс

Коронавірус налякав деяких народних обранців, які побоюються збиратися в сесійній залі Верховної Ради і приймати важливі для країни закони. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що кілька нардепів через підозру на коронавірус вирішили піти в обсервацію.

Дана заява прозвучала з вуст Разумкова у п’ятницю після завершення вечірнього засідання фракції «Слуга народу».

Разумков уточнив, що народні обранці рішення про перебування в обсервації прийняли самостійно. Однак спікер не став уточнювати кількості нардепів і не назвав їхні прізвища.

Також Разумков додав, що кілька депутатів наразі знаходяться на лікарняному. Спікер висловив надію, що кількість хворих серед депутатського корпусу не буде збільшуватися.

Як раніше писав «Ракурс», після того, як у нардепа Сергія Шахова з групи «Довіра» був підтверджений коронавірус, у Верховній Раді на зараження COVID-19 перевірили 79 депутатів.

За інформацією деяких ЗМІ, на престижному курорті Куршевель разом із Шаховим відпочивав колишній глава Офісу президента Андрій Богдан і ще близько ста українських топ-чиновників, які також могли бути інфіковані.