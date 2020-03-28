Дмитрий Разумков. Фото: Страна

https://racurs.ua/n135891-koronavirus-neskolko-nardepov-ushli-na-observaciu-razumkov.html

Ракурс

Коронавирус напугал некоторых народных избранников, которые опасаются собираться в сессионной зале Верховной Рады и принимать важные для страны законы. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что несколько нардепов из-за подозрения на коронавирус решили уйти в обсервацию.

Данное заявление прозвучало из уст Разумкова в пятницу после завершения вечернего заседание фракции «Слуга народа».

Разумков уточнил, что народные избранники решение об уходе на обсервацию приняли самостоятельно. Однако спикер не стал уточнять количества нардепов и не назвал их фамилий.

Также Разумков добавил, что несколько депутатов в настоящее время находятся на больничном. Спикер выразил надежду, что количество больных среди депутатского корпуса не будет увеличиваться.

Как ранее писал «Ракурс», после того, как у нардепа Сергея Шахова из группы «Доверие» был подтвержден коронавирус, в Верховной Раде на заражение COVID-19 проверили 79 депутатов.

По информации некоторых СМИ, на престижном курорте Куршевель вместе с Шаховым отдыхал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан и еще около ста украинских топ-чиновников, которые также могли быть инфицированы.