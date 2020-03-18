Карантин в Італії зробив прозорою воду у Венеції. Фото: weatlas

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Пандемія коронавірусу в Італії несподівано позитивно вплинула на чистоту води у знаменитих каналах Венеції, принаймні, візуально. Як помітили місцеві жителі, запровадження карантину, відсутність туристів і припинення руху моторних човнів стали причиною того, що вода в каналах стала прозорою.

У соцмережах публікують відео, на яких можна побачити спокійні та досить прозорі води каналів. По них плавають качки, білі лебеді та навіть дельфіни, а на дні видно мальків риб, повідомляє The Art Newspaper.

Природа повертає свої простори, — так підписано одне з відео, на якому можна побачити десятки маленьких рибок, що плавають у чистій воді.

Однак дані про поліпшення якості води у каналах Венеції не підтвердили у мерії, заявивши, що вся справа в осаді, який просто опустився на дно після припинення судноплавства. Саме тому вода виглядає чистішою.

Як відомо, Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі епідемії коронавірусу.

У зв’язку з карантинними заходами жителям всієї Італії заборонено без серйозних підстав виходити на вулицю. Всі музеї та визначні місця зачинено для відвідувачів, туристів немає, тому й вулиці популярних міст стали значно чистішими.

В Італії зафіксували вже майже 30 тис. випадків зараження коронавірусом, 2,5 тис. осіб померли від Covid-19.