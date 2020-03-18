Карантин в Италии сделал прозрачной воду в Венеции. Фото: weatlas

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Ракурс

Пандемия коронавируса в Италии неожиданно положительно повлияла на чистоту воды в знаменитых каналах Венеции, по крайней мере, визуально. Как заметили местные жители, введение карантина, отсутствие туристов и прекращение движения моторных лодок стали причиной того, что вода в каналах стала прозрачной.

В соцсетях публикуют видео, на которых можно увидеть спокойные и довольно прозрачные воды каналов. По ним плавают утки, белые лебеди и даже дельфины, а на дне видно мальков рыб, сообщает The Art Newspaper.

Природа возвращает свои просторы, — так подписано одно из видео, на котором можно увидеть десятки маленьких рыбок, плавающих в чистой воде.

Однако данные об улучшении качества воды в каналах Венеции не подтвердили в мэрии, заявив, что все дело в осадке, который просто опустился на дно после прекращения судоходства. Именно поэтому вода выглядит чистой.

Как известно, Венеция расположена на севере Италии, в эпицентре эпидемии коронавируса.

В связи с карантинными мерами жителям всей Италии запрещено без серьезных оснований выходить на улицу. Все музеи и достопримечательности закрыты для посетителей, туристов нет, поэтому и улицы популярных городов стали значительно чище.

В Италии зафиксировали уже почти 30 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2,5 тыс. человек умерли от Covid-19.