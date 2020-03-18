Карантин на позитиве: с коронавирусом в мире борются «балконными» дискотеками и музыкой

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Карантин из-за пандемии коронавируса жители многих стран мира пытаются пережить с помощью музыки и позитивного настроения. Например, карантин в Ливане не остановил жителей дома с окон и балконов поздравить с днем рождения свою соседку и спеть ей Happy Birthday to you.

В то же время в Барселоне мужчина, играя на саксофоне, наполнял музыкой пустые улицы испанского города. Таким образом люди пытаются поддерживать позитивный настрой для борьбы с коронавирусом.

Работники Чикагского океанариума, который сейчас также закрыт для посетителей, выпустили пингвинов, которые теперь блуждают пустыми коридорами.

В испанской Мурсии мужчина одел костюм динозавра для того, чтобы выйти на улицу и выбросить мусор. В то же время Венецианские каналы, которые сейчас также опустели, начинают очищаться.

Каналы очень чистые и это сразу заметно… Нет лодок, нет трафика, — отмечает местный житель.

В то же время в китайский провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, количество инфицированных резко уменьшилось. Поэтому власти разрешили врачам, прибывшим еще в феврале из других провинций Китая, вернуться домой.

Также люди в разных уголках мира выражают благодарность врачам за их труд в преодолении пандемии коронавируса — люди выходят на балконы или из окон аплодируют медработникам.