Карантин на позитиві: коронавірус у світі “приборкують” балконними дискотеками та музикою

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Карантин через пандемію коронавірусу мешканці багатьох країн світу намагаються пережити за допомогою музики та позитивного настрою. Наприклад, карантин у Лівані не зупинив мешканців будинку з балконів та вікон привітати з днем народження свою сусідку й заспівати їй Happy Birthday to you.

Водночас у Барселоні чоловік грою на саксофоні наповнював музикою порожні вулиці міста. Таким чином люди намагаються підтримувати один в одному позитивний дух для боротьби з коронавірусом. Працівники Чиказького океанаріума, який зараз також зачинений для відвідувачів, випустили пінгвінів блукати порожніми коридорами.

В іспанській Мурсії чоловік вбрався у костюм динозавра для того, щоб вийти на двір та викинути сміття. Водночас Венеційські канали, які зараз також спорожніли, починають очищатися.

Канали надзвичайно чисті і це одразу помітно… Немає човнів, немає трафіку, — зазначає місцевий мешканець.

В той же час у китайський провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу, кількість інфікованих різко зменшилася. Тому влада дозволила лікарям, котрі прибули з інших провінцій Китаю, повернутися додому.

Також люди у різних куточках світу висловлюють подяку лікарям за їхню працю задля подолання пандемії коронавірусу — люди виходять на балкони або ж з вікон аплодують медпрацівникам.