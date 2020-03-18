З підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб на Закарпатті

https://racurs.ua/ua/n135401-koronavirus-na-zakarpatti-gospitalizovani-sche-chotyry-osoby-z-pidozrou-na-covid-19.html

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Коронавірусом в Україні офіційно інфіковані 14 осіб, проте лише за сьогодні, 18 березня, в Закарпатській області госпіталізовані ще чотири особи з підозрою на інфікування COVID-19.

У одного госпіталізованого, 21-річної дівчини, інфікування не підтвердилося. Її відпустили додому. Аналізи ще трьох осіб відправили до лабораторії в Київ. Їхній стан задовільний. Про це розповів директор Закарпатської обласної клінічної лікарні Михайло Поляк, повідомляє журналіст Віталій Глагола в Telegram.

Окрім того, ще чотирьох людей госпіталізували вчора, 17 березня. У одного пацієнта коронавірус не підтверджений, ще трьох обстежують лікарі. Якщо у них не підтвердиться грип, їхні аналізи також відправлять до лабораторії до Києва.

Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксували 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область — 10 (один летальний), Київська область — три, Житомирська — один (летальний).

Протягом 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька область — три, Дніпропетровська — п’ять, Донецька — три, Закарпатська — три, Івано-Франківська — три, Київ — 14, Миколаївська — одна, Рівненська — дві, Сумська — дві, Тернопільська — дві, Херсонська — одна, Черкаська — одна, Чернівецька — одна). Загалом з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.