С подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек на Закарпатье

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Коронавирусом в Украине официально инфицированы 14 человек, однако только за сегодня, 18 марта, в Закарпатской области госпитализировали еще четырех человек с подозрением на инфицирование COVID-19.

У одного госпитализированного, 21-летней девушки, инфицирование не подтвердилось. Ее отпустили домой. Анализы еще трех человек отправили в лабораторию в Киев. Их состояние удовлетворительное. Об этом рассказал директор Закарпатской областной клинической больницы Михаил Поляк, сообщает журналист Виталий Глагола в Telegram.

Кроме того, еще четырех человек госпитализировали вчера, 17 марта. У одного пациента коронавирус не подтвержден, еще троих обследуют врачи. Если у них исключат грипп, их анализы также отправят в лабораторию в Киев.

По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировали 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область — 10 (один летальный), Киевская область — три, Житомирская — один (летальный).

На протяжении 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая область — три, Днепропетровская — пять, Донецкая — три, Закарпатская — три, Ивано-Франковская — три, Киев — 14, Николаевская — одно, Ровненская — два, Сумская — два, Тернопольская — два, Херсонская — одно, Черкасская — одно, Черновицкая — одно). Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.