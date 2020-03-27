Виталий Кличко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n135861-karantin-klichko-prokommentiroval-vozmojnost-usileniya-ogranicheniy-video.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал возможность введения в столице более строгих ограничений в связи с коронавирусом.

По его словам, ограничения могут быть усилены, исходя из сложившейся ситуации.

Об этом он заявил в сегодняшнем видеообращении.

Мы уже пошли на ряд достаточно суровых ограничений, — отметил Кличнко. — Запрещен въезд и выезд из города, общественного транспорта, ограничили передвижение людей в городе.

Также были закрыты ТРЦ, рестораны и кафе.

Эти ограничения, убежден, дали результат, — отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что Киеве в настоящее время нет такой динамики распространения коронавируса, которая наблюдается в Италии, Испании и США.

Кроме того, он отметил, что в ряде стран людям вообще запрещено выходить на улицу.

Глава столицы также пожаловался на безответственность в этой ситуации некоторых граждан, в том числе людей, которые имея подозрение на коронавирус, скрывают свой диагноз.

Поэтому в случае ухудшения ситуации, мы будем вынуждены усиливать ограничительные меры, исключительно для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Какими будут эти новые ограничения, будет известно, исходя из ситуации, — отметил Кличко.

Также он прокомментировал ситуацию с общественным транспортом. По словам Кличко, им теперь в Киеве пользуются только те пассажиры, от работы которых зависит жизнедеятельность столицы. Они для этого используют спецбилеты.

Кличко подчеркнул, что никаких денег за эти билеты ни власти города, ни предприятие «Киевпастранс» не требуют.

Все жители города, которые получили эти спецбилеты, платят за проезд на общей основе, как и до введения спецбилетов, — добавил Кличко.

Также мэр отметил, что городские власти проанализировали работу маршрутов транспорта и внесли некоторые коррективы. В частности, был расширен перечень маршрутов наземного общественного транспорта. Так, начал работать автобусный маршрут № 99д от метро «Минская» до метро «Нивки» с заездом в городской диагностический центр.

Напомним, Кличко сегодня также сообщил, что в Киеве уже обнаружены 55 случаев инфицирования коронавирусом.