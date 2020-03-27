Віталій Кличко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n135861-karantyn-u-kyievi-klychko-prokomentuvav-mojlyvist-posylennya-obmejen.html

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Мер Києва Віталій Кличко прокоментував можливість запровадження в столиці більш суворих обмежень у зв’язку з коронавірусом.

За його словами, обмеження можуть бути посилені, виходячи із ситуації, що склалася.

Про це він заявив у сьогоднішньому відеозверненні.

Ми вже пішли на низку достатньо сурових обмежень, — наголосив Кличнко. — Заборонено в’їзд та виїзд з міста, громадського транспорту, обмежили пересування людей у місті.

Також були закриті ТРЦ, ресторани та кафе.

Ці обмеження, переконаний, дали результат, — зазначив мер Києва.

Кличко наголосив, що Києві наразі немає такої динаміки розповсюдження коронавірусу, яка спостерігається в Італії, Іспанії та США.

Крім того, він наголосив, що в низці країн людям взагалі заборонено виходити на вулицю.

Очільник столиці також поскаржився на безвідповідальність у цій ситуації деяких громадян, зокрема людей, які маючи підозру на коронавірус, приховують свій діагноз.

Тому в разі погіршення ситуації, ми будемо вимушені посилювати обмежувальні заходи, виключно для того, щоб розповсюдження інфекції не відбувалося. Якими будуть ці нові обмеження, буде відомо, виходячи з ситуації, — наголосив Кличко.

Також він прокоментував ситуацію з громадським транспортом. За словами Кличка, ним тепер у місті Києві користуються лише ті пасажири, від роботи яких залежить життєдіяльність столиці. Вони для цього використовують спецквитки.

Кличко наголосив, що жодних грошей за ці квитки ні влада міста, ні підприємство «Київпастранс» не вимагають.

Всі мешканці міста, які отримали ці спецквитки, сплачують за проїзд на загальній основі, як і до введення спецквитків, — додав Кличко.

Також мер зазначив, що міська влада проаналізувала роботу маршрутів транспорту і внесла деякі корективи. Зокрема, було розширено перелік маршрутів наземного громадського транспорту. Так, почав працювати автобусний маршрут № 99д від метро «Мінська» до метро «Нивки» з заїздом до міського діагностичного центру.

Нагадаємо, Кличко сьогодні також повідомив, що в Києві вже виявлено 55 випадків інфікування коронавірусом.