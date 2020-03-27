Карантин не може бути виправданням незаконних затримань людей - заступник генпрокурора Мамедов

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Карантин в Україні через пандемію коронавірусу вплинув на життя мільйонів громадян. За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, в умовах соціальної ізоляції влада змушена обмежувати низку основоположних прав українців, зокрема, таких як право на вільне пересування та навіть на свободу задля збереження життя.

За порушення правил карантину Верховна Рада посилила адміністративну та кримінальну відповідальність як щодо громадян, так і по відношенню до посадових осіб: від 17 тис грн до позбавлення волі на строк до 8 років. Крайня міра — якщо ви не дотримались норм обмеження і ці дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, — нагадав Мамедов.

Водночас, на його думку, поліція «завзято взялася» складати протоколи. Однак суди відмовляються від притягнення до адмінвідповідальності порушників карантину, оскільки не бачать у їхніх діях складу правопорушення.

Тотальне та бездумне визнання всіх «злочинцями» викликатиме лише негатив. Органи правопорядку… мають неухильно дотримуватися законодавства, не допускати перетворення обмежень прав людини на їх порушення. Невиправдані затримання, застосування сили, позбавлення свободи за відсутності ознак правопорушень — це неприпустимі дії в напруженій ситуації, — наголосив заступник глави Офісу генпрокурора.

Мамедов вважає, що представники органів правопорядку не повинні сприяти ескалації насильства та підсилювати недовіру до правоохоронної системи і державних інституцій в умовах карантину в Україні.

Сила має застосуватися лише у виключних випадках, коли іншими засобами досягти законної мети не є можливим. Й головне — така сила має бути пропорційною, — резюмував чиновник.

Нагадаємо, в умовах карантину дозволено діяльність закладів громадського харчування щодо адресної доставки замовлень; торгівлю продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садовим матеріалом, засобами зв’язку. Заборона не стосується провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового зв’язку.