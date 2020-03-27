Карантин не может быть оправданием для незаконных задержаний людей - замгенпрокурора Мамедов

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Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса влияет на жизни миллионов граждан. По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, в условиях социальной изоляции власти ограничивают ряд основополагающих прав украинцев, в частности, таких как право на свободное передвижение и даже на свободу с целью сохранения жизней.

За нарушение правил карантина Верховная Рада ужесточила административную и уголовную ответственность как в отношении граждан, так и по отношению к должностным лицам — за нарушение грозит штраф от 17 тыс грн до лишения свободы на срок до 8 лет. Крайняя степень — если вы не придерживались норм ограничения и эти действия привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, — напомнил Мамедов.

В то же время, по его мнению, полиция «рьяно взялась» составлять протоколы на граждан. Однако суды отказываются привлекать к административной ответственности нарушителей карантина, поскольку не видят в их действиях состава правонарушения.

Тотальное и бездумное признание всех «преступниками» вызовет только негатив. Органы правопорядка… должны соблюдать законодательство, не допускать превращения ограничений прав человека на их нарушения. Неоправданные задержания, применение силы, лишение свободы при отсутствии признаков правонарушений — это недопустимые действия в напряженной ситуации, — отметил замглавы Офиса генпрокурора.

Мамедов считает, что представители органов правопорядка не должны способствовать эскалации насилия и усилению недоверия к правоохранительной системе и государственным институтам в условиях карантина в Украине.

Сила применяться лишь в исключительных случаях, когда другими средствами достичь законной цели не представляется возможным. И главное — такая сила должна быть пропорциональной, — резюмировал чиновник.

Напомним, в условиях карантина в Украине разрешена деятельность заведений общественного питания (речь идет об адресной доставке заказов); торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и садовым материалом, средствами связи. Также вне запрета банковская и страховая деятельность, а также медицинская и ветеринарная практики, работа автозаправочных комплексов, станций технического обслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи.