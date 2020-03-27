Коронавирус SARS-Cov-2. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n135859-kitayskiy-koronavirus-amerikanskie-uchenye-pokazali-kak-covid-19-unichtojaet-legkie-cheloveka.html

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Врачи из Соединенных Штатов Америки показали на видео состояние легких человека, инфицированного коронавирусной инфекцией COVID-19.

Моделью для 3D-видео университетской клиники Джорджа Вашингтона стал 59-летний пациент. Мужчина не болел диабетом или другими сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщает CNN.

На видео видно большое повреждение легких в целом здорового мужчины. Поврежденные и воспаленные участки легких за несколько дней приобрели желтый цвет, тогда как на здоровых участках такого не наблюдалось.

Это не 70−80-летний пациент с плохим иммунитетом и диабетом. Кроме высокого кровяного давления, у него нет никаких других серьезных медицинских проблем. Если мы сделаем повторные снимки через неделю, есть шанс, что инфекция и воспалительный процесс могут быть еще хуже, — заявил врач Кейт Мортман.

Исследователь подчеркивает, что необратимые повреждения легких отмечаются у примерно 2−4% пациентов с коронавирусной болезнью.

По информации врача, пациент, легкие которого сканировали, находится в критическом состоянии.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, уже заражены коронавирусом 539 тыс. 927 человек, умерли — 124 тыс. 231 человека. Выздоровели от болезни 124 тыс. лиц. Больше всего зараженных сейчас в США, Китае, Италии и Испании. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вирус может убить миллионы человек.