Коронавірус SARS-Cov-2. Фото: flickr.com

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Лікарі з Сполучених Штатів Америки показали на відео стан легенів людини, інфікованої коронавірусною інфекцією COVID-19.

Моделлю для 3D-відео університетської клініки Джорджа Вашингтона став 59-річний пацієнт. Чоловік не хворів діабетом чи іншими супутніми захворюваннями. Про це повідомляє CNN.

На відео видно велике пошкодження легенів в цілому здорового чоловіка. Пошкоджені і запалені ділянки легенів за кілька днів набули жовтого кольору, тоді як на здорових ділянках такого не спостерігалося.

Це не 70−80-річний пацієнт з поганим імунітетом і діабетом. Крім високого кров’яного тиску, у нього немає ніяких інших серйозних медичних проблем. Якщо ми зробимо повторні знімки через тиждень, є шанс, що інфекція та запальний процес можуть бути ще гіршими, — заявив лікар Кейт Мортман.

Дослідник підкреслює, що незворотні пошкодження легень відзначається у приблизно 2−4% пацієнтів з коронавірусною хворобою.

За інформацією лікаря, пацієнт, легені якого сканували, перебуває у критичному стані.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, коронавірусом вже заражені 539 тис. 927 осіб, померли — 124 тис. 231 особа. Видужали від хвороби 124 тис. осіб. Найбільше заражених наразі в США, Китаї, Італії та Іспанії. У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що вірус може вбити мільйони осіб.