Нардеп Ткаченко розкритикував Кличка за несвоєчасну боротьбу з коронавірусом. Фото: ЛІГА.Бізнес

https://racurs.ua/ua/n135858-nardep-tkachenko-rozkrytykuvav-klychka-za-povilnu-reakciu-na-koronavirus-u-kyievi.html

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Китайським коронавірусом інфіковані вже 55 киян. Народний депутат від «Слуги народу» і претендент на пост мера Києва Олександр Ткаченко вважає, що столична влада несвоєчасно відреагувала на загрозу коронавірусу у Києві.

За його словами, на позаминулих вихідних, коли в Україні вже були зафіксовані випадки захворювання на COVID-19, в Києві ще проходили ярмарки і працювали ринки, де присутні багато пенсіонерів. Про це він розповів в інтерв’ю Delo.ua.

Водночас Ткаченко заявив, що «питання не в наших політичних позиціях, а в тому, що всі разом ми повинні подолати цю біду». Він також зазначив, що зараз пріоритетним залишається підтримка лікарів і пенсіонерів.

Також нардепу не сподобалися деякі дії Київради, яка, зокрема, на одному з останніх засідань винесла на приватизацію багато об'єктів. За його словами, це «викликає питання, як і збільшення фінансування горезвісного Шулявського моста та низки інших проектів».

Тобто під вивіскою боротьби з коронавірусом важливо стежити, щоб гроші киян не витрачалися на поповнення кишень будівельників і всіх, хто приєднався до годівниці КМДА, — заявив Ткаченко.

Нагадаємо, станом на 12.00 27 березня в Києві зафіксовано вже 55 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом. За останню добу кількість хворих збільшилася на вісім. Експрес-тестами протестували понад 1,5 тис. киян, 32 зразка ще перевіряють в лабораторіях МОЗ.