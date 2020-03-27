НБУ пояснив, як діятимуть кредитні канікули. Фото: newsone.ua

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Національний банк України оголосив, що під час карантину українці можуть скористатися кредитними канікулами.

У п’ятницю, 27 березня, НБУ надав українським банкам рекомендації для роботи з позичальниками під час карантину. Банки попросили реструктуризувати такі кредити. Про це повідомила прес-служба НБУ.

За інформацією фінансового регулятора, реструктуризації підлягають кредити, які справно обслуговувалися позичальниками до 1 березня 2020 року. На кредитні канікули можуть претендувати громадяни та бізнес, які повністю або частково втратили дохід та роботу через карантин. Від бізнесу банк повинен отримати підтвердження фактів тимчасового зниження доходів або ж припинення роботи.

Ми запропонували банкам декілька варіантів. Наприклад, вас можуть звільнити від сплати тіла кредиту на час карантину з відповідним подовженням кредиту. Також вам може бути запропонована капіталізація відсоткових платежів. Усе залежить від вашої конкретної ситуації та домовленостей з банком. Вони продовжать нараховувати відсотки, адже паралельно вони нараховують відсотки за депозитами своїм клієнтам. Проте сплатити ви можете їх після завершення карантину. Сьогодні заборонено накладати штрафи та пені за несвоєчасне обслуговування споживчого кредиту, — зазначили в Нацбанку.

Банкам заборонили підвищувати ставки по кредитах у рамках реструктуризації, вони не повинні вимагати за це комісій. Банки можуть самостійно провести реструктуризацію, також це може зробити їхній клієнт, надіславши заявку на реструктуризацію. Всі питання можна вирішити онлайн, щоб не йти у банківське відділення.

Щодо кредитних канікул середньому та великому бізнесу, то в цьому випадку банки розглядатимуть заявку індивідуально, враховуватимуть фінансову звітність, поточний стан клієнта та його вразливість до економічної ситуації в країні.

Наголошується, що на всі кредити, що будуть реструктуризовані до кінця вересня 2020 року, не поширюються ознаки дефолту. Це означає, що такі реструктуризації не створюють ризик для капіталу банків.

Кредитні канікули — це не прощення боргів. Це відтермінування їх сплати у часі. Ваш кредит — це ваша відповідальність домовитися про пільговий режим. Зробіть перший крок назустріч банку, не чекайте, поки хтось за вас вирішить цю проблему, — наголосили в НБУ.

Нагадаємо, в НБУ заявляли, що на час карантину всі банківські карти клієнтів будуть продовжені автоматично, щоб українці зайвий раз не відвідували відділення банків для переоформлення карт.