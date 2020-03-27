Віталій Кличко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n135856-koronavirus-vyyavyly-vje-u-55-ludey-u-kyievi-klychko-video.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виявили вже у 55 людей у Києві.

Зокрема, сьогодні було лабораторно підтверджено вісім таких випадків — у чотирьох жінок віком від 31 до 59 років та чотирьох чоловіків віком від 43 до 59 років. Про це у сьогоднішньому відеозверненні заявив мер столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, по двоє з цих інфікованих госпіталізовані до Олександрівської лікарні, Міської клінічної лікарні № 4 та Центрального госпіталю МВС, ще двоє перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

Мер Києва зазначив, що експрес-тестами протестували понад 1,5 тис. киян, 32 зразки ще перевіряють у лабораторіях МОЗ.

Також Кличко повідомив, що Київ створює єдину інформаційну базу потенційно хворих осіб і тих, хто з ними контактував. Для цього буде утворена моніторингова група, яка збиратиме інформацію від сімейних лікарів, лабораторного центру МОЗ, прикордонників, головного управління національної поліції.

Кияни теж мають долучитися до цього і надавати інформацію про відомі випадки захворювань чи контактних осіб, — наголосив Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже офіційно зафіксовано щонайменше 218 випадків коронавірусу, п’ятеро людей померли.