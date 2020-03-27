Скорочення фінансування Мінкульту не можна допустити. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n135855-skorochuuchy-finansuvannya-minkultu-minfin-namagaietsya-zatknuty-budjetni-dirky-nardep-tkachenko.html

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Олександр Ткаченко, народний депутат від «Слуги народу», глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив, що намір Міністерства фінансів скоротити бюджет Мінкультури в рамках боротьби з коронавірусом — це пряма ліквідація креативної індустрії, а також шлях у нікуди.

За його словами, не можна допустити того, щоб під приводом економії бюджету страждала креативна індустрія. Він вважає, що скороченням фінансування Мінкульту Міністерство фінансів намагається заткнути бюджетні дірки. Про це він розповів в інтерв’ю Delo.ua.

Якщо фінансування Міністерства культури дійсно буде скорочено на 41%, як планується, то це не допоможе країні вийти з кризи, але сотні тисяч людей можуть залишитися без робочих місць, вважає нардеп. За словами Ткаченка, це нівелює декілька років роботи міністерства.

Необхідно зберігати здоровий глузд в сегменті рішень щодо креативних індустрій, — зазначив він.

Також Ткаченко звернувся і до уряду, і до Офісу президента із закликом не скорочувати фінансування Міністерства культури, адже сильно постраждає й кіновиробництво. Індустрія, яку «тільки підняли з колін», може бути відкинута на декілька років назад. Водночас він зазначив, що глядачам зараз потрібні серіали, а не фільми, тому державі потрібно підтримувати запуск виробництва українського контенту для тих платформ, які доступні глядачам.

Як повідомлялося, Кабмін запропонував Раді внести зміни до держбюджету на 2020 рік, значно скоротивши фінансування окремих категорій. Так, бюджет Держкіно планують урізати на 754 млн грн, Українського культурного фонду (УКФ) — на 623 млн грн, Українського інституту книги — на 130 млн грн. Також Кабмін хоче скоротити на 8 млрд грн витрати на субсидії та ремонт доріг, а фінансування місцевих виборів, які повинні відбутися в жовтні, зовсім обнулити.