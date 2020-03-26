Кабмін хоче заощадити на місцевих виборах, субсидіях та освіті. Фото: Кабмін

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Ракурс

Кабінет міністрів України хоче внести зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Так, Кабмін пропонує збільшити дефіцит бюджету на 202 млрд грн, зменшивши його доходи на 115 млрд грн, але водночас збільшивши витрати на 96 млрд грн. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Окрім того, уряд хоче обнулити фінансування місцевих виборів, які повинні відбутися в жовтні 2020 року.

Тобто, по суті, Кабмін пропонує скасувати місцеві вибори в жовтні 2020 року. Виходячи з яких повноважень? — зазначив нардеп.

Плануються урізати витрати і на субсидії. Кабмін пропонує зменшити їх на 8 млрд грн. На таку ж суму в уряді хочуть зменшити фінансування дорожніх робіт. Окрім того, планується скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги, Українського культурного фонду. Також гроші не будуть виділятися на всі програми розвитку освіти, регіонального розвитку та підтримку сільськогосподарських виробників.

Для покриття дефіциту Кабінет міністрів планує збільшити внутрішнє запозичення на 147 млрд грн і зовнішнє — на 131 млрд грн. Також планується створити в державному бюджеті стабілізаційний фонд на суму 124 млрд грн, «який буде розподіляти Кабмін практично в ручному режимі», зазначив Гончаренко.

Всі ці пропозиції Кабінет міністрів направив керівництву Верховної Ради.

«Ракурс» писав, що раніше з такими ж пропозиціями вже виступав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він хоче створити спеціальний стабілізаційний фонд і збільшити дефіцит держбюджету — «мільярдів на 200 щонайменше». Скоротити Аваков пропонує «некритичні на сьогодні витрати», які не завдають шкоди обороні і безпеці.