План порятунку Авакова: очільник МВС пропонує збільшити дефіцит бюджету і взяти гроші в МВФ, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n135602-plan-poryatunku-avakova-ochilnyk-mvs-proponuie-zbilshyty-deficyt-budjetu-i-vzyaty-groshi-v-mvf.html

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Коронавірус здатний істотно підкосити українську економіку. Так вважає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який запропонував план боротьби із кризою, що насувається. У ньому вісім пунктів, Аваков виклав свої пропозиції у Фейсбук.

Пройде місяць і у людей може банально не вистачати коштів, щоб підтримати себе, сім’ю — купити їжу і ліки. Для багатьох це проблема і страх № 1 зараз, — написав міністр.

На його думку, державі та людям доведеться «на кілька місяців піти на екстраординарні кроки» — макрофінансової та економічні. Окрім обіцяної президентом України виплати у 1 тис. грн пенсіонерам, Аваков вважає, що необхідно вводити державну допомогу в розмірі 2,5 — 3 тис. грн, пільги на деякі комунальні платежі (50−75%) і максимально заборонити звільнення працівників або відправку їх у неоплачувані відпустки.

Крім того, міністр внутрішніх справ хоче створити спеціальний стабілізаційний фонд і збільшити дефіцит держбюджету — «мільярдів на 200 як мінімум». Поки що держбюджету-2020 зверстаний на основі показника 2,09% дефіциту ВВП (94,3 млрд грн.).

Скоротити Аваков пропонує «некритичні на сьогодні витрати», які не завдають шкоду обороні і безпеці. Він рекомендує уряду, у якому працює, провести нову реструктуризацію зовнішнього держборгу, укласти угоду з МВФ і отримати нові гроші за програмами боротьби з пандемією.

Крім того, він запропонував зупинити нарахування відсотків за кредитів для приватних осіб. Для цього пропонує домовитися з банками-кредиторами в рамках «механізму можливого компенсаторного регулювання фіскального навантаження». Аваков хоче також зупинити виконавчі провадження щодо вилучення боргів і майна у приватних осіб на час дії карантину.

Інший пункт плану Авакова передбачає «жорстке припинення спекуляцій» на валютному ринку. Він хоче змусити Нацбанк рефінансувати банки для видачі кредитів за низькими ставками 5−7% річних.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня ЗМІ повідомляли, що влада має намір провести засідання РНБО, а також позачергове засідання Ради, щоб оголосити в країні надзвичайний стан.

Аваков працює у четвертому поспіль Кабміні. Він очолював МВС в урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та працює в уряді Дениса Шмигаля.