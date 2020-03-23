План спасения Авакова: глава МВД предлагает увеличить дефицит бюджета и взять деньги у МВФ, фото — "24 канал"

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Коронавирус способен существенно подкосить украинскую экономику. Так считает министр внутренних дел Арсен Аваков, который предложил план борьбы с кризисом. В нем восемь пунктов, Аваков изложил свои предложения в Фейсбук.

Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх № 1 сейчас, — написал министр.

По его мнению, государству и людям придется «на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги» — макрофинансовые и экономические. Кроме обещанной президентом Украины выплаты в 1 тыс. грн пенсионерам, Аваков считает, что необходимо вводить государственную помощь в размере 2,5 — 3 тыс. грн, льготы на некоторые коммунальные платежи (50−75%) и максимально запретить увольнения работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.

Кроме того, министр внутренних дел хочет создать специальный стабилизационный фонд и увеличить дефицит госбюджета — «миллиардов на 200 как минимум». Сейчас госбюджет-2020 сверстан на основе показателя 2,09% дефицита ВВП (94,3 млрд грн.).

Сократить Аваков предлагает «некритические сегодня расходы», которые не наносят ущерб обороне и безопасности. Он рекомендует правительству, в котором работает, провести новую реструктуризацию внешнего госдолга, заключить соглашение с МВФ и получить новые деньги по программам борьбы с пандемией.

Кроме того, он предложил остановить начисление процентов по кредитам для частных лиц. Для этого предлагает договориться с банками-кредиторами в рамках «механизма возможного компенсаторного регулирования фискальной нагрузки». Аваков хочет также остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.

Другой пункт плана Авакова предполагает «жесткое пресечение спекуляций» на валютном рынке. Он хочет заставить Нацбанк рефинансировать банки для выдачи кредитов по низким ставкам 5−7% годовых.

Напомним, что в конце прошлой недели СМИ сообщали, что власти намерены провести заседание СНБО, а также внеочередное заседание Рады, чтобы объявить в стране чрезвычайное положение.

Аваков работает в четвертом подряд Кабмине. Он возглавлял МВД в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и работает в правительстве Дениса Шмыгаля.