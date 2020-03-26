Кабмин хочет сэкономить на местных выборах, субсидиях и образовании. Фото: Кабмин

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Ракурс

Кабинет министров Украины хочет внести изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса.

Так, Кабмин предлагает увеличить дефицит бюджета на 202 млрд грн, уменьшив его доходы на 115 млрд грн, но в то же время увеличив расходы на 96 млрд грн. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Кроме того, правительство хочет обнулить финансирование местных выборов, которые должны состояться в октябре 2020 года.

То есть, по сути, Кабмин предлагает отменить местные выборы в октябре 2020 года. Исходя из каких полномочий? — отметил нардеп.

Планируются урезать расходы и на субсидии. Кабмин предлагает уменьшить их на 8 млрд грн. На такую же сумму в правительстве хотят уменьшить финансирование дорожных работ. Кроме того, планируется отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги, Украинского культурного фонда. Также деньги не будут выделяться на все программы развития образования, регионального развития и поддержку сельскохозяйственных производителей.

Для покрытия дефицита Кабинет министров планирует увеличить внутреннее заимствование на 147 млрд грн и внешнее — на 131 млрд грн. Кроме того, планируется создать в государственном бюджете стабилизационных фонд на сумму 124 млрд грн, «который будет распределять Кабмин практически в ручном режиме», отметил Гончаренко.

Все эти предложения Кабинет министров направил руководству Верховной Рады.

«Ракурс» писал, что ранее с такими предложениями уже выступал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он хочет создать специальный стабилизационный фонд и увеличить дефицит госбюджета — «миллиардов на 200 как минимум». Сократить Аваков предлагает «некритические сегодня расходы», которые не наносят ущерб обороне и безопасности.