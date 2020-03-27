Дані МОЗ по коронавірусу не показують реалій: біохімік вважає, що інфікованих українців значно більше

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Коронавірус в Україні зареєстрували станом на ранок 27 березня щонайменше у 218 осіб, з яких п’ятеро померло. Однак директор Інституту біохімії ім. Палладіна, академік Сергій Комісаренко заявив, що інфікованих українців насправді може бути значно більше. Про це Комісаренко розповів у вчорашньому ефірі програми «Право на владу».

За його словами, динаміка зростання кількості хворих на COVID-2019 в Україні досить схожа з динамікою в інших країнах, тому можна припустити, що кількість інфікованих надалі лише зростатиме, пише «РБК-Україна».

У кожній країні є статистика тих, хто був носіями вірусу і тих, хто захворів. Так от, офіційна статистика у 8−10 разів менше, ніж це було насправді. Це пов’язано з тим, що у людей не було видимих проявів цього захворювання або не проводилася діагностика. Тобто, це не приховування даних, а просто відповідність даним, які були знайдені у людей. На жаль, можна очікувати, що і в Україні ситуація буде розвиватися таким же чином, досить інтенсивно і ті дані, які ми бачимо, в реаліях, а вони вже існують, вони збільшуватимуться. І, напевно, ми побачимо значний ріст, — сказав Комісаренко.

На його думку, запровадження карантину було своєчасним і правильним рішенням, оскільки Україна поповнила ряди країн з коронавірусом однією з останніх.

Те, що запровадили карантин, у суспільстві зустріли по-різному. Але люди повинні зрозуміти, що чим жорсткіше будуть заходи карантину, тим більше буде незручностей для людей. Але тим менше буде людей, які захворіють, тим менше буде людей, які помруть. І ми розтягнемо за часом цей вибух, коли буде багато людей з коронавірусом", — додав учений.

Комісаренко зазначив, що він законослухняний громадянин і вірить офіційній статистиці по захворюванню коронавірусом.

Фіксація саме по собі ще не означає, що вона показує реалії. Оскільки у багатьох людей, як я вже говорив, симптоми хвороби можуть бути незначними, і люди не розуміють, не знають, не відчувають, що вони вже захворіли. І у нас поки ще дуже мало діагностики. У ВООЗ вже тричі сказали, що найважливіше зараз — це діагностика коронавірусу, — резюмував біохімік.

Нагадаємо, станом на 27 березня в Україні лабораторно підтверджено вже 218 випадків захворювання на коронавірус SARS-CoV-2. За добу інфікувалися 62 особи. Загалом від інфекції померли п’ятеро осіб, четверо вилікувалися. У світі Сполучені Штати обігнали Китай та Італію і вийшли на перше місце за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Також за добу в Італії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 712 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 718 летальних випадків.