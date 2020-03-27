Данные МОЗ о коронавирусе не отображают реалии: биохимик считает, что инфицированных украинцев гораздо больше

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Коронавирус в Украине зарегистрировали по состоянию на утро 27 марта минимум в 218 человек, в том числе пять летальных случаев. Однако директор Института биохимии им. Палладина, академик Сергей Комисаренко заявил, что инфицированных украинцев на самом деле может быть значительно больше. Об этом Комиссаренко рассказал во вчерашнем эфире программы «Право на власть».

По его словам, динамика роста количества заболевших COVID-2019 в Украине практически аналогична динамике в других странах, поэтому можно предположить, что количество инфицированных в дальнейшем будет только расти, пишет «РБК-Украина».

В каждой стране есть статистика тех, кто были носителями вируса и заболевших. Так вот, официальная статистика в 8−10 раз меньше, чем это было на самом деле. Это связано с тем, что у людей не было видимых проявлений этого заболевания или не проводилась диагностика. То есть, это не сокрытие данных, а просто соответствие данным, которые были найдены у людей. К сожалению, можно ожидать, что и в Украине ситуация будет развиваться таким же образом, достаточно интенсивно и те данные, которые мы видим, в реалиях, а они уже существуют, они будут увеличиваться. И, наверное, мы увидим значительный рост, — сказал Комиссаренко.

По его мнению, введение карантина было своевременным и правильным решением, поскольку Украина пополнила ряды стран с коронавируса одной из последних.

То, что ввели карантин, в обществе встретили по-разному. Но люди должны понять, что чем жестче будут меры карантина, тем больше будет неудобств для людей. Но тем меньше будет людей, которые заболеют, тем меньше будет людей, которые умрут. И мы растянем во времени этот взрыв, когда будет много людей с коронавирусом, — добавил ученый.

Комиссаренко отметил, что он законопослушный гражданин и верит официальной статистике по заболеванию коронавирусом.

Фиксация сама по себе еще не означает, что она показывает реалии. Поскольку у многих людей, как я уже говорил, симптомы болезни могут быть незначительными, и люди не понимают, не знают, не чувствуют, что они уже заболели. И у нас пока еще очень мало диагностики. В ВОЗ уже трижды сказали, что самое важное сейчас — это диагностика коронавируса, — резюмировал биохимик.

Напомним, по состоянию на 27 марта в Украине лабораторно подтверждены уже 218 случаев заболевания на коронавирус SARS-CoV-2. За сутки заразились 62 человека. В общем от инфекции умерли пять человек, четверо вылечились. В мире Соединенные Штаты обогнали Китай и Италию и вышли на первое место по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Также за сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев.