Сокращения финансирования Минкульта нельзя допустить. Фото: LIGA.net

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Александр Ткаченко, народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики заявил, что намерение Министерства финансов сократить бюджет Минкультуры в рамках борьбы с коронавирусом — это прямая ликвидация креативной индустрии, а также путь в никуда.

По его словам, нельзя допустить того, чтобы под предлогом экономии бюджета страдала креативная индустрия. Он считает, что сокращением финансирования Минкульта Министерство финансов пытается закрыть бюджетные дыры. Об этом он рассказал в интервью Delo.ua.

Если финансирование Министерства культуры действительно будет сокращено на 41%, как планируется, то это не поможет стране выйти из кризиса, но сотни тысяч людей могут остаться без рабочих мест, считает нардеп. По словам Ткаченко, это нивелирует несколько лет работы министерства.

Необходимо сохранять здравый смысл в сегменте решений о креативных индустриях, — отметил он.

Также Ткаченко обратился и к правительству, и к Офису президента с призывом не сокращать финансирование Министерства культуры, ведь сильно пострадает и кинопроизводство. Индустрия, которую «только подняли с колен», может быть отброшена на несколько лет назад. При этом он отметил, что зрителям сейчас нужны сериалы, а не фильмы, поэтому государству нужно поддерживать запуск производства украинского контента для тех платформ, которые находятся в доступе у зрителя.

Как сообщалось, Кабмин предложил Раде внести изменения в госбюджет на 2020 год, значительно сократив финансирование отдельных категорий. Так, бюджет Госкино планируют урезать на 754 млн грн, Украинского культурного фонда (УКФ) — на 623 млн грн, Украинского института книги — на 130 млн грн. Также Кабмин хочет сократить на 8 млрд грн затраты на субсидии и ремонт дорог, а финансирование местных выборов, которые должны состояться в октябре, вовсе обнулить.