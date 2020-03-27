Виталий Кличко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n135856-koronavirus-obnarujili-uje-v-55-chelovek-v-kieve-klichko-video.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили уже у 55 человек в Киеве.

В частности, сегодня были лабораторно подтверждены восемь таких случаев — у четырех женщин в возрасте от 31 до 59 лет и четырех мужчин в возрасте от 43 до 59 лет. Об этом в сегодняшнем видеообращении заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, по два из этих инфицированных госпитализированы в Александровскую больницу, Городскую клиническую больницу № 4 и Центральный госпиталь МВД, еще двое находятся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Мэр Киева отметил, что экспресс-тестами протестировали более 1,5 тыс. киевлян, 32 образца еще проверяют в лабораториях Минздрава.

Также Кличко сообщил, что Киев создает единую информационную базу потенциально больных лиц и тех, кто с ними контактировал. Для этого будет создана мониторинговая группа, которая будет собирать информацию от семейных врачей, лабораторного центра Минздрава, пограничников, главного управления национальной полиции.

Киевляне должны присоединиться к этому и предоставлять информацию об известных случаях заболеваний или контактных лицах, — подчеркнул Кличко.

Напомним, в Украине уже официально зафиксированы не менее 218 случаев коронавируса, пять человек умерли.