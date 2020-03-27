НБУ объяснил, как будут действовать кредитные каникулы. Фото: newsone.ua

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Национальный банк Украины объявил, что во время карантина украинцы могут воспользоваться кредитными каникулами.

В пятницу, 27 марта, НБУ предоставил украинским банкам рекомендации для работы с заемщиками во время карантина. Банки попросили реструктуризировать такие кредиты. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По информации финансового регулятора, реструктуризации подлежат кредиты, которые исправно обслуживались заемщиками до 1 марта 2020 года. На кредитные каникулы могут претендовать граждане и бизнес, которые полностью или частично потеряли доход и работу из-за карантина. От бизнеса банк должен получить подтверждение фактов временного снижения доходов или же прекращения работы.

Мы предложили банкам несколько вариантов. Например, вас могут освободить от уплаты тела кредита на время карантина с соответствующим продлением кредита. Также вам может быть предложена капитализация процентных платежей. Все зависит от вашей конкретной ситуации и договоренностей с банком. Они продолжат начислять проценты, ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам своим клиентам. Однако оплатить вы можете после завершения карантина. Сегодня запрещено налагать штрафы и пени за несвоевременное обслуживание потребительского кредита, — отметили в Нацбанке.

Банкам запретили повышать ставки по кредитам в рамках реструктуризации, они не должны требовать за это комиссий. Банки могут самостоятельно провести реструктуризацию, также это может сделать их клиент, послав заявку на реструктуризацию. Все вопросы можно решить онлайн, чтобы не идти в банковское отделение.

Относительно кредитных каникул среднему и крупному бизнесу, то в этом случае банки будут рассматривать заявку индивидуально, учитывать финансовую отчетность, текущее состояние клиента и его уязвимость к экономической ситуации в стране.

Отмечается, что на все кредиты, что будут реструктуризированы до конца сентября 2020 года, не распространяются признаки дефолта. Это означает, что такие реструктуризации не создают риск для капитала банков.

Кредитные каникулы — это не прощение долгов. Это отсрочка их уплаты во времени. Ваш кредит — это ваша ответственность договориться о льготном режиме. Сделайте первый шаг навстречу банку, не ждите, пока кто-то за вас решит эту проблему, — подчеркнули в НБУ.

Напомним, в НБУ заявляли, что на время карантина все банковские карты клиентов будут продлены автоматически, чтобы украинцы лишний раз не посещали отделения банков для переоформления карт.