Коронавирусный карантин. Фото: Вечерний Николаев

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Коронавирусный карантин отразился на работе украинских банков. Национальный банк Украины решил объяснить украинцам, какие изменения в работе банков можно ожидать в условиях карантина.

Обо всех нюансах «коронавирусной» работы банков рассказала в видеоролике первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Данное видео опубликовала пресс-служба НБУ в Facebook.

На время карантина все банковские карты клиентов будут продлены автоматически, чтобы украинцы лишний раз не посещали отделения банков для переоформления карт. По той же причине во время карантина банки не будут уточнять информации о клиентах.

Рожкова уточнила, что в настоящее время закрылись лишь те отделения банков, которые расположены в закрытых на карантин зданиях. Около 75% всех филиалов и отделений банков продолжают работу.

Банкоматы систематически пополняются наличными деньгами, поэтому проблем с их работой не должно возникать.

Также Рожкова заявила, что НБУ не вводил никаких валютных ограничений на рынке, а недостаток наличной валюты в банках был обусловлен сбоем доставки валюты в Украину. НБУ 25 марта уже получил из-за границы партию наличных долларов, которые вскоре поступят в кассы системно важных банков.

Рожкова добавила, что введение «кредитных каникул» вовсе не означает, что клиентам спишутся долги и не будут насчитываться проценты по кредитам. Данная льгота лишь предусматривает, что клиенты могут оплатить кредит после завершения коронавирусного карантина.