Коронавірусний карантин. Фото: Вечірній Миколаїв

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Коронавірусний карантин вплинув на роботу українських банків. Національний банк України вирішив пояснити українцям, які зміни у роботі банків можна очікувати в умовах карантину.

Про всі нюанси «коронавірусної» роботи банків розповіла у відеоролику перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова. Відео опублікувала прес-служба НБУ в Facebook.

На час карантину всі банківські карти клієнтів будуть продовжені автоматично, щоб українці зайвий раз не відвідували відділення банків для переоформлення карт. З тієї ж причини під час карантину банки не будуть уточнювати інформації про клієнтів.

Рожкова уточнила, що наразі закрилися лише ті відділення банків, які розташовані в закритих на карантин будівлях. Близько 75% всіх філій і відділень банків продовжують роботу.

Банкомати систематично поповнюються готівкою, тому проблем з їхньою роботою не повинно виникати.

Також Рожкова заявила, що НБУ не вводив ніяких валютних обмежень на ринку, а дефіцит готівкової валюти в банках був обумовлений збоєм доставки валюти до України. НБУ 25 березня вже отримав з-за кордону партію готівкових доларів, які незабаром надійдуть у каси системно важливих банків.

Рожкова додала, що введення «кредитних канікул» зовсім не означає, що клієнтам спишуться борги і не нараховуватимуться відсотки по кредитах. Ця пільга лише передбачає, що клієнти можуть оплатити кредит після завершення коронавірусного карантину.