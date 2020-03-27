Нардеп Ткаченко раскритиковал Кличко за замедленную борьбу с коронавирусом. Фото: ЛІГА.Бизнес

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Китайским коронавирусом инфицированы уже 55 киевлян. Народный депутат от «Слуги народа» и претендент на пост мэра Киева Александр Ткаченко считает, что столичная власть несвоевременно отреагировала на угрозу коронавируса в Киеве.

По его словам, на позапрошлых выходных, когда в Украине уже были зафиксированы случаи заболевания COVID-19, в Киеве еще проходили ярмарки и работали рынки, где присутствуют много пенсионеров. Об этом он рассказал в интервью Delo.ua.

При этом Ткаченко заявил, что «вопрос не в наших политических позициях, а в том, что все вместе мы должны побороть эту беду». Он также отметил, что сейчас приоритетным остается поддержки врачей и пенсионеров.

Также нардепу не понравились некоторые действия Киевсовета, который, в частности, на одном из последних заседаний вынес на приватизацию много объектов. По его словам, это «вызывает вопросы, как и увеличение финансирования пресловутого Шулявского моста и ряда других проектов».

То есть под вывеской борьбы с коронавирусом важно следить, чтобы деньги киевлян не тратились на пополнение карманов строителей и всех, кто примкнул к кормушке КГГА, — заявил Ткаченко.

Напомним, по состоянию на 12.00 27 марта в Киеве зафиксировано уже 55 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество заболевших увеличилось на восемь. Экспресс-тестами протестировали более 1,5 тыс. киевлян, 32 образца еще проверяют в лабораториях Минздрава.