Коронавірус: у Києві зафіксовано 74 випадки зараження

Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус поширюється Києвом, незважаючи на всі вжиті владою столиці заходи. Станом на ранок 28 березня, у столиці лабораторно підтверджено 74 випадки зараження COVID-19.

Сьогодні вранці Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України підтвердив 19 нових випадків інфікування, заявив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли десять чоловіків віком від 25 до 54 років і дев’ять жінок віком від 17 до 62 років.

Дев’ятеро пацієнтів госпіталізовані в Олександрівську лікарню, п’ятеро направлені до Київської клінічної лікарні № 4, троє знаходяться у Київській клінічній лікарні № 9.

Двоє хворих громадян перебувають вдома на самоізоляції під контролем медиків.

Кличко додав, що Київ закупив обладнання для ПЛР-тестів, яке дозволяє проводити аналізи біологічних зразків. У першу чергу будуть тестуватися кияни з симптомами і підозрою на коронавірус.

Кличко закликав усіх жителів міста максимально обмежити соціальні контакти для запобігання поширенню коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко не виключає, що ситуація змусить київську владу ввести більш жорсткі обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу.