Коронавірус в Києві: Кличко проінспектував Олександрівську лікарню і відвідав нардепа Шахова, скріншот відео

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Міський голова Києва Віталій Кличко уранці 26 березня відвідав Олександрівську лікарню. Інспекція відбулася без попередження.

Кличко на брифінгу у Києві сьогодні повідомив, що візит став несподіванкою для головлікаря та медперсоналу, які провели для мера екскурсію по боксам, призначеним для хворих на COVID-19.

Судячи з риторики Кличка, причиною візиту було те, що ЗМІ та соцмережі обурювалися: КМДА підготувала розпорядження про створення віп-палат. Кличко відвідав й зараженого коронавірусом нардепа Сергія Шахова. Як виявилося, політик лікується у звичайних умовах.

Кличку видали спецкостюм, одягаючи який він пожартував, що йому необхідний розмір «три ікси». Мера провели по відділенням, у яких були й порожні бокси, які готові до прийому хворих.

Кажуть, що ми неготові і в нас нічого немає, що медицина непідготовлена. А у нас тут найсучасніші апарати, які є на ринку, — прокоментував побачене мер.

Сьогодні він на брифінгу розповів, що кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві зросла до 40 осіб. За його словами, наявність хвороби ще у шістьох людей 26 березня підтвердив Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Захворіли одна жінка 35 років і п’ятеро чоловіків віком від 28 до 70 років. Четверо пацієнтів ізольовані до Олександрівської лікарні, один перебуває вдома на самоізоляції. Один 70-річний військовослужбовець госпіталізований до військового госпіталю.