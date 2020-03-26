Коронавирус в Киеве: Кличко проинспектировал Александровскую больницу и посетил нардепа Шахова, скриншот видео

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Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко утром 26 марта посетил Александровскую больницу. Инспекция прошла без предупреждения.

Кличко на брифинге в Киеве сообщил, что визит стал неожиданностью для главврача и медперсонала, которые провели для мэра экскурсию по боксам, предназначенным для больных COVID-19.

Судя по риторике Кличко, причиной визита было то, что СМИ и соцсети возмущались: КГГА подготовила распоряжение о создании вип-палат. Кличко посетил и зараженного коронавирусом нардепа Сергея Шахова. Как оказалось, политик лечится в обычных условиях.

Кличко выдали спецкостюм, надевая который он пошутил, что ему необходим размер «три икса». Мэра провели по отделениям, в которых были и пустые боксы, готовые к приему больных.

Говорят, что мы не готовы и у нас нет ничего, что медицина — ноль. А у нас тут самые современные аппараты, которые есть на рынке, — прокомментировал увиденное мэр.

Сегодня на брифинге Кличко рассказал, что количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве возросло до 40 человек. По его словам, наличие болезни у еще шести людей 26 марта подтвердил Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины.

Заболели одна женщина 35 лет и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один находится дома на самоизоляции. Один 70-летний военнослужащий госпитализирован в военный госпиталь.