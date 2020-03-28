Коронавирус: в Украине уже восемь человек скончались от COVID-19

Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135897-koronavirus-v-ukraine-uje-vosem-chelovek-skonchalis-ot-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус продолжает забирать жизни украинцев. По состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксированы восемь смертей от COVID-19. За последние сутки в стране умерли трое украинцев. Пока от коронавируса выздоровели пятеро наших граждан, четверо взрослых и один ребенок.

Такую статистику обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Всего в Украине на сегодняшний день лабораторно подтверждено 311 случаев заражения. За последние сутки зафиксированы 93 новых случая инфицирования.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 23 областях:

Винницкая область — 16 случаев;

Волынская область — два случая;

Днепропетровская область — семь случаев;

Донецкая область — два случая;

Житомирская область — четыре (один летальный) случая;

Закарпатская область — один случай;

Запорожская область — десять случаев;

Ивано-Франковская область — 28 (три летальных) случаев;

м. Киев — 74 случая;

Киевская область — 41 случай;

Львовская область — пять случаев;

Луганская область — два случая;

Николаевская область — один случай;

Одесская область — шесть случаев;

Полтавская область — один случай;

Ровенская область — девять случаев (один летальный)

Сумская область — пять случаев (один летальный)

Тернопольская область — 43 случая (один летальный)

Харьковская область — один случай;

Херсонская область — один случай;

Хмельницкая область — один случай

Черновицкая область — 47 (один летальный, пятеро излечились) случаев;

Черкасская область — три случая;

Черниговская область — один случай.

Всего с начала года в референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступили 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.