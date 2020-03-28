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Коронавирус. Фото: Ракурс

Коронавирус: в Украине уже восемь человек скончались от COVID-19

28 мар 2020, 11:20
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Коронавирус продолжает забирать жизни украинцев. По состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксированы восемь смертей от COVID-19. За последние сутки в стране умерли трое украинцев. Пока от коронавируса выздоровели пятеро наших граждан, четверо взрослых и один ребенок.

Такую статистику обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Всего в Украине на сегодняшний день лабораторно подтверждено 311 случаев заражения. За последние сутки зафиксированы 93 новых случая инфицирования.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 23 областях:

  • Винницкая область — 16 случаев;
  • Волынская область — два случая;
  • Днепропетровская область — семь случаев;
  • Донецкая область — два случая;
  • Житомирская область — четыре (один летальный) случая;
  • Закарпатская область — один случай;
  • Запорожская область — десять случаев;
  • Ивано-Франковская область — 28 (три летальных) случаев;
  • м. Киев — 74 случая;
  • Киевская область — 41 случай;
  • Львовская область — пять случаев;
  • Луганская область — два случая;
  • Николаевская область — один случай;
  • Одесская область — шесть случаев;
  • Полтавская область — один случай;
  • Ровенская область — девять случаев (один летальный)
  • Сумская область — пять случаев (один летальный)
  • Тернопольская область — 43 случая (один летальный)
  • Харьковская область — один случай;
  • Херсонская область — один случай;
  • Хмельницкая область — один случай
  • Черновицкая область — 47 (один летальный, пятеро излечились) случаев;
  • Черкасская область — три случая;
  • Черниговская область — один случай.

Всего с начала года в референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступили 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.

Источник: Ракурс


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