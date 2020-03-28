Коронавирус: в Украине уже восемь человек скончались от COVID-19

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Коронавирус. Фото: Ракурс
Коронавирус: в Украине уже восемь человек скончались от COVID-19https://racurs.ua/n135897-koronavirus-v-ukraine-uje-vosem-chelovek-skonchalis-ot-covid-19.htmlРакурс
Коронавирус продолжает забирать жизни украинцев. По состоянию на утро 28 марта в Украине зафиксированы восемь смертей от COVID-19. За последние сутки в стране умерли трое украинцев. Пока от коронавируса выздоровели пятеро наших граждан, четверо взрослых и один ребенок.
Такую статистику обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Всего в Украине на сегодняшний день лабораторно подтверждено 311 случаев заражения. За последние сутки зафиксированы 93 новых случая инфицирования.
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 23 областях:
- Винницкая область — 16 случаев;
- Волынская область — два случая;
- Днепропетровская область — семь случаев;
- Донецкая область — два случая;
- Житомирская область — четыре (один летальный) случая;
- Закарпатская область — один случай;
- Запорожская область — десять случаев;
- Ивано-Франковская область — 28 (три летальных) случаев;
- м. Киев — 74 случая;
- Киевская область — 41 случай;
- Львовская область — пять случаев;
- Луганская область — два случая;
- Николаевская область — один случай;
- Одесская область — шесть случаев;
- Полтавская область — один случай;
- Ровенская область — девять случаев (один летальный)
- Сумская область — пять случаев (один летальный)
- Тернопольская область — 43 случая (один летальный)
- Харьковская область — один случай;
- Херсонская область — один случай;
- Хмельницкая область — один случай
- Черновицкая область — 47 (один летальный, пятеро излечились) случаев;
- Черкасская область — три случая;
- Черниговская область — один случай.
Всего с начала года в референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступили 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.
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